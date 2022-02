Trudeau: – Koronademonstrasjon må ta slutt

utenriks

– Dette må stoppe, sa Trudeau i ein hasteinnkalla debatt i Underhuset måndag. Det var hans første dag tilbake i parlamentet etter å ha sete i isolasjon ei veke etter å ha testa positivt på koronaviruset.

– Denne pandemien syg for alle canadiarar, sa statsministeren, synleg frustrert over protestane som har ramma Ottawa i meir enn veke.

– Men canadiarar veit at måten å komme seg gjennom det, er å halde fram med å lytte til vitskapen, og å halde fram med å støtte seg på kvarandre, la han til.

Han lova støtte frå den føderale regjeringa med dei ressursane provinsen og byen treng, utan å utdjupe kva tiltak det gjeld.

Krev politiinnsats

Ottawa-ordførar Jim Watson har tidlegare bede den føderale regjeringa om å sende 1.800 politifolk til, og utnemne ein meklar som skal opprette kontakt med demonstrantane for å slutte omleiringa som har irritert lokale innbyggjarar med tuting og dieseleksos utan avbrot.

Søndag erklærte Watson unntakstilstand i hovudstaden, og sa at protestane er ute av kontroll.

– Dei veit ikkje kva dei skal gjere med oss, sa den 59 år gamle bonden og lastebilsjåføren John Lambert, som deltok i protesten.

– Alt dei treng å gjere, er å ta til fornuft. Det er opp til dei å løyse det.

Politiet prøver å få kontroll

«Freedom Convoy»-demonstrasjonane byrja 9. januar i det vestlege Canada. Det starta med lastebilsjåførar som protesterte mot vaksinekrav for å krysse grensa mellom USA og Canada

Demonstrasjonane har sidan endra seg til breiare protestar mot koronarestriksjonar og handteringa frå Trudeau-regjeringa.

Protestarrangør Tamara Lich seier aktivistar er villige til å snakke med regjeringa for å finne ein veg ut av den fastlåste situasjonen, men insisterer på at restriksjonar må lempast på.

– Det vi prøver å gjere akkurat no, er å nå ut til alle dei føderale partia slik at vi kan få i stand samtalar, sa Lich under eit møte som vart strøymt på YouTube.

Sidan sentrum av hovudstaden er blokkert og butikkar og verksemder har vorte tvinga til å stengje, har òg politiet vorte gjenstand for kritikk for den langvarige krisa.

Pengeinnsamling

For å auke presset på demonstrantane kunngjorde politiet i Ottawa søndag nye mottiltak. Folk får no forbod mot å ta med drivstoff og andre forsyningar til dei.

– Alle som prøver å bringe støttemateriell (som bensin og liknande) til demonstrantane, kan bli arresterte, skreiv politiet på Twitter.

Fleire personar er dei siste dagane arresterte, fleire køyretøy er beslaglagde og hundrevis av trafikkbøter er utskrivne.

Demonstrantar har samla inn pengar for å halde oppe protestane, men vart avskorne av innsamlingssida GoFundMe, med tilvising til brot på retningslinjene mot innhald som oppmodar til lovbrot.

Arrangørane svarte med å lansere ein innsamlingskampanje på den kristne crowdfunding-sida GiveSendGo. Den hadde måndag samla inn meir enn 5 millionar dollar (34 millionar kroner).

Blir støtta av republikanarar i USA

Demonstrantane har òg fått støtte frå republikanske politikarar i USA, blant dei Florida-guvernør Ron DeSantis, regjeringsadvokaten i Texas, Ken Paxton, og Texas-senator Ted Cruz.

– Regjeringa har ikkje rett til tvinge dei til å etterleve dei despotiske krava sine, sa Cruz til Fox News i samband med protestane.

Utsegnene frå dei amerikanske politikarane har fått regjeringa i Canada til å reagere.

– Korleis vi i Canada lever våre liv i tråd med lova, er heilt klart ikkje noko regjeringsadvokaten i Texas skal bry seg med, seier ministeren for offentleg tryggleik, Marco Mendicino.

– Vi må vere årvakne når det gjeld mogleg utanlandsk innblanding. Same kva som blir sagt av enkelte utanlandske tenestemenn, så er ikkje det relevant. Vi er canadiarar. Vi har våre eigne lover, og vi skal følgje dei, seier Mendicino.

– Reagerte for sterkt

Trudeau ville ikkje førre veke «per no» utplassere hæren for å spreie demonstrantane. Han sa då at ein må vere «veldig, veldig forsiktig» før ein set inn det militæret mot sivile canadiarar.

– Trudeau har ingenting å vinne på å snakke med demonstrantane, seier statsvitar Genevieve Tellier ved universitetet i Ottawa til AFP.

Men ein annan politisk analytikar, Frederic Boily frå universitetet i Alberta, meiner protestane kan eskalere til ei storstilt politisk krise.

– Justin Trudeau responderte dårleg i den tidlege fasen, seier Boily.

– Han reagerte for sterkt og for brått i starten av protestane då han prøvde å teikne eit bilete av at dette var ein høgreekstrem protest.

Boily meiner Trudeau helte bensin på bålet ved å gjere vaksinasjon til ei politisk sak, spesielt i samband med valkampen i fjor sommar.

Klemme for opposisjonen

Men opposisjonen er òg hamna i ein politisk klemme.

Dei konservative, som snart skal velje den nye partileiaren sin, er delt i spørsmålet om protestane.

– Dei er redde for at nokre av støttespelarane deira vil bli freista av ytre høgre, men det er ein risikabel ståstad for dei, seier politisk analytikar Daniel Beland.

Medan berre rundt 10 prosent av canadiske vaksne er uvaksinerte, er så mange som 32 prosent motstandarar av eit vaksinepåbod, ifølgje ei fersk undersøking.

Ministeren for offentleg tryggleik, Marco Mendicino, har gitt uttrykk for støtte til vaksinar. Han langa ut mot demonstrantane då han sa:

– Vi kan ikkje tillate ei sint folkemengd å snu ein kurs som held fram med å redde liv i denne siste fasen av pandemien.

– Dette bør aldri setje presedens for korleis ein kan lage politikk i Canada.

