Krev tolv års fengsel for eksiliranarar som spionerte for Saudi-Arabia

Dei tre er alle leiande skikkelsar i ein arabisk-iransk separatistrørsle med forkortinga ASMLA.

Fredag vart dei kjende skuldige i spionasje og terrorstøtte.

– Det har skjedd utlevering av massevis av opplysningar òg om enkeltpersonar som har fått tryggleiken sin kompromittert. Det er jo òg gitt opplysningar om Irans militære saker, seier aktor Henrik Aagaard, som tysdag argumenterte for straffa under eit rettsmøte i Roskilde.

Domstolen har konkludert med at mennene har sett saudiarabisk etterretning i stand til å operere i Danmark, og at dei har fått minst 15 millionar danske kroner for å finansiere ASMLAs verksemd i Iran.

Gruppa er terrorstempla i Iran og stod mellom anna bak eit stort angrep mot ein militærparade i 2018 der bortimot 30 menneske vart drepne.

Ein norskiranar er tidlegare dømd til sju års fengsel for å ha utarbeidd ein attentatplan mot ein av dei tre iranske separatistane. Ifølgje NRK oppsøkte norskiranaren på eit tidspunkt òg PST og tilbaud tenestene sine til Noreg.

