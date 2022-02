Forsking: Lang-covid kan vere annleis for barn enn for vaksne

utenriks

Britiske forskarar og legar har utvikla klarare definisjon av kva som blir rekna som langsiktig covid hos barn og unge for å få ei betre forståing av symptoma, ifølgje Sveriges Radio Ekot.

Det finst allereie ein definisjon utvikla av Verdshelseorganisasjonen (WHO) av kva som blir rekna som postcovid hos vaksne, men ifølgje forskarar kan barn ha heilt andre problem.

– Hos barn kan det teikne seg eit anna bilete, der barnet er veldig plaga av trøyttleik, depresjon, søvnvanskar og den typen unnvikande symptom, seier professor Petter Brodin, barnelege og førsteamanuensis i immunologi ved Karolinska Institutet til Ekot.

Han ønskjer ein ny definisjon velkommen og trur at han vil komme barn og unge til gode.

Ein klarare definisjon kan gjere det lettare å forske på årsakene og også gjere det mogleg å samanlikne vitskaplege studiar.

– Gjennom forsking kan vi betre forklare kva det er, kor vanleg det er og kven som blir ramma. Det vil komme barna til gode i aller høgaste grad. Legane må forstå det for å kunne hjelpe barna betre, og då vil barna tene på det fordi fleire vil få auga opp for at det finst og at det må takast på alvor, seier Brodin.

Langvarig covid er eit symptom som kjem etter ein diagnose, ikkje har anna forklaring og som påverkar ein fysisk, sosialt eller mentalt i minst tre månader etter ein koronasjukdom.

(©NPK)