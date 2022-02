utenriks

Skredet vart utløyst i morgontimane lokal tid etter fleire dagar med kraftig regn i Risaralda-provinsen sentralt i landet. Fleire hus vart gravlagde i skredet.

Store redningsmannskap søkte tysdag gjennom skredområdet etter fleire overlevande.

Ein fryktar for at fleire skred vil gå i området, og at det kan føre til at elva Otun blir demd opp. Det kan igjen føre til flaum og fleire øydeleggingar.

