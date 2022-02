Aukande frykt i Europa for russisk kutt i gassforsyningane

utenriks

USA og europeiske Nato-allierte truar med å innføre strenge sanksjonar mot Russland dersom russiske styrkar angrip Ukraina.

Dersom dette skjer, fryktar både USA og EU at Russland vil bruke energidominansen sin for det han er verd, og skru igjen kranane – som hemn. Russland står i dag for rundt ein tredel av gassforsyningane til kontinentet.

Eit kutt i dei russiske leveransane vil derfor få svært alvorlege konsekvensar for dei fleste europeiske land. Europas eigne gasslager er allereie kritisk låge – og det på ei tid på året der kulde framleis gir store utfordringar. Gassprisane har i heile vinter lege på høgt nivå – noko som har ført til store konsekvensar for både hushald og bedrifter.

Tankesmia Bruegel meiner EU kan tole ein kortsiktig stans i gasstilførsel, men at det vil få store konsekvensar dersom kutta blir langvarige.

For USA er det viktig å sikre forsyningane frå alternative kjelder dersom Russland skulle stanse leveransane sine til kontinentet. USA samarbeider med EU for å finne alternative forsyningar av naturgass.

USA har lova å hjelpe ved å auke eksporten av flytande naturgass, eller LNG, men det er mange utfordringar – både produksjonsmessige og tekniske – knytte til leveransar av flytande naturgass.

Kva gjer Russland?

Det store spørsmålet er altså kva Russland vil gjere. Ekspertar trur det er lite sannsynleg at russiske styresmakter vil stengje leveransane heilt og fullt – fordi dei økonomiske konsekvensane vil bli svært alvorlege for dei sjølv. Sjølv om Russland nyleg underteikna ein viktig avtale med Kina om gassleveransar, er det Europa som er hovudmarknaden.

På grunn av avhengnaden vil truleg òg europeiske leiarar unngå å sanksjonere russiske energiforsyningar direkte.

Ekspertane trur derfor at det mest sannsynlege scenarioet vil vere at Russland stansar gassforsyningane som går gjennom Ukraina. Russland forsynte 175 milliardar kubikkmeter gass til Europa i fjor gjennom desse røyrleidningane, det utgjer nærare ein firedel av gassforsyninga til Europa, ifølgje S&P Global Platts.

Den amerikanske diplomaten Dan Fried meiner det er mindre sannsynleg at Russland stengjer gassleveransar som går utanom Ukraina.

– Viss dei går så langt, kan det føre til eit uoppretteleg brot med Europa, og i så fall må Russland i framtida selje olja og gassen ein annan stad, trur han.

Nord Stream 2

Røyrleidningen under Austersjøen og gjennom Polen, den såkalla Nord Stream 2-røyrleidningen, kan frakte russisk gass direkte til Tyskland utan å gå gjennom Ukraina. Nord Stream 2 vil dermed kunne kompensere for mykje av det tapte. Men gassrøyrleidningen via Austersjøen har lenge vore ei varm potet i tysk og europeisk politikk. Røyrleidningen er ferdigstilt, men førebels ikkje godkjend for drift.

Tysklands koalisjonsregjering har komme med blanda signal om Nord Stream 2 bør opnast i tilfelle open konflikt.

USAs nasjonale tryggingsrådgivar Jake Sullivan opplyste nyleg på NBCs «Meet the Press» at Biden-administrasjonen har klarert med sine allierte at Nord Stream 2 ikkje kan opnast dersom Russland invaderer Ukraina.

Noreg eksporterer så mykje gass til Europa som vi kan.

– Vi er kontinuerleg i dialog med EU på energisektoren og gav i vinter enkelte selskap løyve til auka produksjon av gass, men vi nærmar oss makskapasitet. Vi eksportar det vi kan, uttalte statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB i slutten av januar.

Kva kan USA gjere?

USA er ein stor gassprodusent og leverandør. Men USA sender allereie rekordhøge nivå av den flytande naturgassen LNG med skip over heile verda, og har berre høve til å hjelpe Europa noko.

– Vi snakkar berre om moglegheiter for mindre aukar i amerikansk eksport, og Europa får eit enormt behov dersom leveransane frå Russland stansar opp, seier LNG-sjefanalytikar Ross Wyeno.

Derfor har amerikanske styresmakter høyrt med gassprodusentar over heile verda om dei kan auke produksjonen og sende gassen til Europa. Det gjeld forsyningar av naturgass frå Nord-Afrika, Midtausten, Asia – og også USA.

Amerikanske styresmakter har òg dialog med land om dei kan vente med å kjøpe opp nye gassforsyningar – og sende planlagde leveransar til Europa i staden. Det gjeld land som Brasil og enkelte land i Asia.

I den siste månaden gjekk to tredelar av amerikansk LNG-eksport til Europa. Nokre skip som var på veg til Asia, endra kurs til Europa fordi kjøparar der var villige til å betale høgare prisar, ifølgje det amerikanske kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's (S&P).

Nok flytande gass?

Spørsmålet er elles òg om det er nok flytande gass i verda til å løyse problema som vil oppstå dersom Russland set hardt mot hardt.

Ekspertar er samde om at problemet uansett ikkje blir løyst over natta.

– Sjølv om alle importanlegga for mottak av LNG-gass kunne auke kapasiteten sin maksimalt, ville gassmengda dei fekk, berre utgjere to tredelar av det Russland sender via røyrleidningar, understrekar Amy Myers Jaffe, administrerande direktør for klimapolitikk ved Tufts University.

Det vil òg vere praktiske utfordringar med å distribuere LNG-gass til fleire land i Europa.

Mindre russisk gass

Russland har oppfylt dei langsiktige kontraktane sine om å levere gass til Europa, men har selt mindre på spotmarknaden og har dermed ikkje fylt opp lagera dei eig i Europa. – Dette er ein realitet, seier Jaffe.

Reduksjonen av spotgassleveransar har bidrege til kraftig prisstigning på naturgass i Europa. Prisauken har ført til store utfordringar for både private forbrukarar og bedrifter, og styresmaktene rundt om i Europa har sett seg nøydde til å stable på beina subsidiepakkar for å lette byrdene.

