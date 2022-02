«Power of the dog» toppar Oscar-listene

utenriks

Benedict Cumberbatch spelar hovudrolla som Phil Burbank i Netflix-filmen som er basert på Thomas Savages roman med same namn frå 1967.

Like bak «The Power of the Dog» følgjer science-fiction-filmen «Dune» med ti nominasjonar. Kenneth Branaghs «Belfast» og Steven Spielbergs «West Side Story» fekk sju nominasjonar kvar.

Utdelinga skjer i Hollywood 27. mars. Der kan òg den norske filmen «Verdens verste menneske» stikke av med to prisar. Joachim Triers film er nominert for beste originalmanus og i klassen for beste utanlandske film.

