Unntakstilstand i Canadas hovudstad

utenriks

Ordførar Jim Watson seier at erklæringa understrekar at byen treng støtte frå andre styresmakter. Det gir byen nye fullmakter når det gjeld innkjøp og korleis den leverer tenester, som kan bidra til å gjere kjøp av utstyr til nødetatane enklare.

Den speglar òg «den alvorlege faren og trusselen mot tryggleiken til innbyggarane» som demonstrasjonen utgjer, heiter det.

Tusenvis av demonstrantar har samla seg i Ottawa for andre helg på rad. Rundt hundre av dei har vore der sidan førre helg.

Politiet har ikkje kontroll

Innbyggjarane i byen er rasande på den ustanselege tutinga frå lastebilane som er parkerte der, trafikkproblem og trakassering, og det er bekymring for at uroa kan halde fram, etter at politisjefen omtalte det heile som ei «beleiring» politiet ikkje klarer å handtere.

Watson sa tidlegare søndag at situasjonen er «heilt ute av kontroll», og at demonstrantane er «mange fleire folk enn vi har politibetjentar». Ontarios provinsminister Doug Ford kallar det ein «okkupasjon».

Demonstrantane har sagt at dei ikkje vil dra før alle krav og koronarestriksjonar blir fjerna. Dei krev òg at statsminister Justin Trudeaus regjering går av, sjølv om han ikkje er ansvarleg for dei fleste tiltaka, som stort sett er innførte av styresmaktene på provinsnivå.

Det var laurdag mindre demonstrasjonar til støtte for demonstrantane i Ottawa i fleire andre canadiske byar, blant dei Toronto, Winnipeg og Quebec by.

Støtte frå Trump

Det heile starta som ein protest mot krav om vaksinepass for lastebilsjåførar som vil krysse grensa til USA.

Aksjonen har fått støtte frå mange republikanarar i nabolandet, blant dei tidlegare president Donald Trump, som kallar Trudeau for ein «venstreradikal galning» som har «øydelagt Canada med sinnssjuke koronakrav».

– No opplever dessverre Canada at radikale amerikanske politikarar blandar seg inn i innanrikssaker i Canada. Trump og støttespelarane hans er ein trussel ikkje berre mot USAs demokrati, men mot alle demokrati, tvitrar Bruce Heyman, som var ein av USAs ambassadørar då Barack Obama var president.

Mange canadiarar har vorte opprørte av åtferda til demonstrantane.

Nokon fyrte opp fyrverkeri ved det viktigaste monumentet i landet for canadiarar som har falle i krig fredag, og førre helg bar fleire flagg og skilt med hakekors og andre høgreekstreme bodskapar. Dei samanliknar vaksinekrav med fascisme.

(©NPK)