Skuleklasse knivrana i Västerås i Sverige

utenriks

Politiet fekk klokka 13.36 måndag melding frå Rudbeckianska gymnasiet i Västerås om at fleire personar rana skulen for elektronikk då dei deretter forlét staden.

Ifølgje Aftonbladets opplysningar skal to væpna personar ha gått inn i eit klasserom og rana elevane for datamaskinene deira under knivtrussel. Dei skal deretter ha sprunge frå staden medan lærarane sprang etter dei.

Ingen personar skal ifølgje politiet ha vorte skadde i hendinga.

– Det har vi ikkje fått opplysningar om. Vi har fleire patruljar som jobbar på staden, seier talsperson Tobias Ahlén for politiet til Aftonbladet.

Ein rektor ved skulen stadfestar at ein av klassane deira vart utsett for eit ran.

– Det stemmer og det er veldig uroleg her. Vi held på med å handtere hendinga og ta vare på elevane, seier fungerande rektor Åsa Kihlström Hägg.

