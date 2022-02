Satellittbilete viser at Russland flyttar militærutstyr raskare mot Ukraina

utenriks

Det er den amerikanske kringkastaren CNN som har fått tak i satellittbileta, som viser utviklinga i militærbasen ved Jelnja i Smolensk mellom den 19. januar og 6. februar i år.

Store mengder våpen vart flytta til militærbasen seint i 2021, mellom anna 700 stridsvogner, andre køyretøy og rakettkastarar. Ifølgje CNN viser bileta frå 6. februar at mykje av dette er borte. Bileta viser òg spor etter køyretøy som har køyrt vekk.

– For meg ser det ut til at eit betydeleg tal av køyretøya har forlate den nordvestlege køyretøyparken, og at fleire andre pansra køyretøy har forlate den meir sentrale køyretøyparken, seier direktør Stephen Wood i satellittbiletet-selskapet Maxar til CNN.

Videoar i sosiale medium dei siste dagane viser noko av utstyret på tog og vegar mykje lengre sør i Brjansk-regionen, som ligg nær Ukraina. Stridsvognene og køyretøya blir identifiserte som dei same einingane som tidlegare stod i Jelnja, ifølgje CNN.

Analytikar Thomas Bullock ved etterretningsselskapet Janes seier det no er fleire ting som indikerer at russiske einingar er i ferd med å bli utstasjonert i posisjonar nærare Ukraina.

I helga anslo amerikanske tenestemenn overfor CNN at Vladimir Putin no har fått på plass 70 prosent av militærpersonellet og våpena som trengst langs grensa til Ukraina for å gjennomføre ein fullskala invasjon av landet. Dette inkluderer òg ein veksande styrke sør i Kviterussland.

Kreml har fleire gonger nekta for at dei har planar om ein militæroffensiv mot Ukraina.

