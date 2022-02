Nye kampar vest i Myanmar

utenriks

Situasjonen har vore kaotisk i Myanmar sidan kuppet i februar i fjor. Militærjuntaen har slått hardt ned på opprør, og det har brote ut kampar i grenseområde der væpna etniske organisasjonar er aktive.

I dagane etter kuppet stadfesta juntaen på ny forpliktinga si til å overhalde ei våpenkvile med Arakan Army, som i årevis har kjempa for sjølvstende for delstaten Rakhines etniske rakhine-befolkning.

Fredag tok junta-soldatar seg inn i ein av Arakan Armys basar i tettstaden Maungdaw, noko som førte til at det braut ut kampar som varte i tre timar. Ein talsperson for organisasjonen seier til AFP at ein av krigarane deira vart drepne.

– Det militære spenningsnivået er høgt, seier talspersonen.

– Det ser ut til at militæret ønskjer å destabilisere stabiliteten og roa i Rakhine.

Ein talsperson for militærjuntaen seier fleire tilsette i grensepolitiet vart drepne i eit mineangrep den 4. februar, og klandrar ei lokal rohingya-opprørsgruppe for hendinga.

– Vi undersøkjer framleis Arakan Armys nærvær i området, seier talsperson Zaw Min Tun.

I 2019 vart over 200.000 menneske drivne på flukt på grunn av kampar mellom Arakan Army og militæret i Rakhine, som er ein av dei fattigaste delstatane i Myanmar.

