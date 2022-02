Lågprisselskap går saman i USA

utenriks

Dei to lågprisselskapa vil etter samanslåinga bli USAs femte største flyselskap og blir verdsett til vel 58 milliardar kroner etter at gjelda er trekt frå.

Selskapa seier i ei felles kunngjering at samanslåinga vil resultere i fleire lågprisruter i USA, Latin-Amerika og Karibia og opplyser at dei har bestilt over 350 nye fly.

Dei anslår òg at det vil bli oppretta 10.000 nye jobbar i det nye selskapet, og dessutan tusenvis av nye jobbar hos underleverandørar og samarbeidspartnarar.

President Joe Biden har likevel varsla ei tøff linje overfor slike store samanslåingar, og amerikanske konkurransestyresmakter kan derfor komme til å stikke kjeppar i hjula for det nye flyselskapet.

(©NPK)