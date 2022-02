Irakisk presidentval utsett

utenriks

Måndag morgon skulle dei 329 medlemmene av Iraks nasjonalforsamling velje ny president for dei neste fire åra, ein posisjon som tradisjonelt har gått til kandidatar frå den kurdiske minoriteten i landet.

Iraks høgsterett strauk likevel den fremste kandidaten til kurdarane, Hoshyar Zebari, frå lista over presidentkandidatar på grunn av mistanke om korrupsjon. Han var i mange år irakisk utanriksminister, men vart finansminister i 2014. To år seinare vart han avsett etter korrupsjonsklagar.

Den største blokka i nasjonalforsamlinga, leidde av den mektige sjialeiaren Moqtada Sadr, varsla i helga at dei 73 representantane deira ville boikotte valet.

Kort tid etter varsla Mohammed al-Halbussi, som er alliert med Sadr, at dei 51 representantane i koalisjonen hans òg ville boikotte presidentvalet, og det same gjorde Zebaris parti Kurdistans demokratiske parti (KDP) som har 31 representantar i nasjonalforsamlinga.

Ein stor sjiamuslimsk blokk i nasjonalforsamlinga slo måndag fast at valet på president ikkje kunne finne stad, då det krev tilslutning frå to tredelar av dei folkevalde. Kort tid etter vart det opplyst at valet er utsett på ubestemd tid.

Irak har vore prega av politisk kaos sidan valet i oktober, der frammøtet var svært lågt. Noka ny regjering er framleis ikkje på plass.

(©NPK)