Frankrike forbyr masseavliving av hanekyllingar

Allereie i juni må bøndene vise at dei jobbar for å innrette seg etter det kommande forbodet.

Ifølgje dei nyaste tala som er tilgjengeleg, blir rundt 50 millionar hanekyllingar avliva kvart år i Frankrike fordi dei ikkje er lønnsame for produsentane. Ikkje legg dei egg, og dei produserer mindre kjøtt.

Regelendringa betyr likevel ikkje at millionar av hanekyllingar får livets rett og skal få vekse seg store. I staden skal ei teknologisk løysing avsløre kjønnet på kyllingen medan den er i egget, og dermed kan bøndene sørgje for at dei aktuelle egga ikkje blir klekte.

Dei nye reglane gjer unntak for kyllingar som blir brukte til dyrefôr og avliving i vitskapleg øyemed.

I Tyskland vart eit liknande forbod innførte ved årsskiftet, og kjønnsbestemming av uklekkede kyllingar er allereie i gang. Fram til no har rundt 40 millionar hanekyllingar årleg måtta bøte med livet i Tyskland.

