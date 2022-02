Fire funne døde etter småflystyrt utanfor Reykjavik

utenriks

Dårleg vêr fører likevel til at redningsarbeidarane måtte utsetje å hente ut dei døde søndag kveld. Ein storm var på veg og politiet kunne ikkje garantere for tryggleiken til dykkarane.

Dei omkomne vart funne nær vraket av flyet som forsvann frå radarane torsdag. Ein islandsk pilot flaug tre utanlandske turistar rundt på ein sightseeingtur, ifølgje den islandske radiokanalen RÚV.

Hundrevis av redningsarbeidarar deltok i det omfattande søket etter flyet, som vart funne i helga. Som følgje av uvêret har dei heller enno ikkje kunna byrje med å fjerne vrakrestane av flyet.

Det er uvisst kva for land turistane var frå. Flyet vart funne litt over 40 kilometer aust for Reykjavik.

