Endå ein fredsplan for Israel og Palestina er lagd fram

Yossi Beilin tilhøyrer venstresida i Israel og har sete i fleire regjeringar. Han forlét israelsk politikk for fleire år sidan.

Det nye forslaget til fredsplan er utarbeidd i samarbeid med fleire leiande palestinarar, blant dei Hiba Husseini som sidan 1990-talet har vore juridisk rådgivar for palestinske forhandlarar.

Planen har store likskapstrekk med den såkalla Genève-planen frå 2003, også den utarbeidd som eit privat initiativ frå sentrale personar på begge sider av konflikten, blant dei Beilin.

Genève-planen vart avvist av Israels dåverande statsminister Ariel Sharon og har lege i ei skuffe sidan. Den nye planen er langt meir detaljert, og han vil venteleg hauste sterk kritikk.

Palestinsk stat

Planen foreslår i grove trekk at palestinarane får sin eigen stat i områda som vart okkuperte av Israel i 1967, det vil seie på Vestbreidda, Gazastripa og i Aust-Jerusalem. Det har vore utgangspunktet for alle fredsplanar dei siste 30 åra.

Planen opnar vidare for at 500.000 israelske busetjarar, som i samsvar med folkeretten bur ulovleg i dei okkuperte områda, får bli verande. Dette ved at store busetjingar nær grensa frå 1967 blir innlemma i Israel.

Busetjarar som i dag bur lenger inne på Vestbreidda, får ifølgje planen tilbod om permanent opphald i den palestinske staten.

Eit tilsvarande tal palestinarar, flyktningar og etterkommarar av flyktningar frå 1948, vil få tilbod om permanent opphald i Israel.

Planen teiknar vidare bilete av ein konføderasjon, beståande av to statar med to regjeringar, men med omfattande samarbeid innanfor tryggleik, infrastruktur og andre område som påverkar både palestinarar og israelarar.

Busetjarar

Busetjarspørsmålet har lenge dominert israelsk politikk, men Beilin håpar at busetjarane vil godta ei løysing der ein stor del av dei blir innlemma i staten Israel.

Om dei resterande vil takke ja til tilbodet om permanent opphald i ein palestinsk stat, er likevel usikkert. Mange busetjarar er høgrenasjonalistar og ser på Vestbreidda som ein naturleg del av staten Israel.

Forslaget vil truleg òg møte motstand på palestinsk side, der dei ulovlege busetjingane lenge har vore sett på som det viktigaste hinderet for ein fredsavtale.

Fleire av forslaga i planen vil truleg bli oppfatta som svært kontroversielle, medgir Hiba Husseini.

– Det kjem ikkje til å bli lett. Men for å få ein stat og oppnå den retten til sjølvråderett vi har arbeidd for sidan 1948, må vi inngå nokon kompromiss, seier ho.

Utset

Husseini trur det vil bli enklare å løyse stridstema som Jerusalems framtidige status, endeleg grensefastsetjing og palestinske flyktningars rett til retur, om ein først blir samde om ein konføderasjon.

– Vi reverserer no prosessen og byrjar med anerkjenning, seier ho.

Snart 30 år har gått sidan Israels dåverande statsminister Yitzhak Rabin og leiaren til palestinarane, Yasser Arafat, underteikna Oslo-avtalane på plenen utanfor Det kvite hus i Washington.

Tallause forhandlingsrundar og fredsplanar sidan har ikkje resultert i nokon endeleg fredsavtale, og det er no over ti år sidan partane sist gjorde eit verkeleg forsøk ved forhandlingsbordet.

Israels noverande statsminister Naftali Bennett, som tidlegare leidde busetjaranes yesha-råd, er svoren motstandar av ein palestinsk stat, medan utanriksminister Yair Lapid har uttrykt støtte til ei framtidig tostatsløysing. Lapid skal etter planen overta som statsminister i 2023.

Ingen av dei kjem truleg til å omfamne den nye planen, vel vitande om at den israelske koalisjonsregjeringa då vil rakne. Den består av ein skjør allianse parti som spenner frå sentrum til ytterleggåande nasjonalistar.

Fatah og Hamas

På palestinsk side styrer president Mahmoud Abbas og hans Fatah i dag på Vestbreidda, medan Hamas styrer på Gazastripa.

Hamas vann i 2006 valet i dei palestinske områda, men vart fråteke regjeringsmakta av Abbas som ikkje har kunngjort val sidan.

86 år gamle Abbas har ifølgje meiningsmålingar svært lita oppslutning blant palestinarar flest, og han vil neppe kunne inngå historiske kompromiss. Presidentperioden hans gjekk eigentleg ut i 2009, men ein etterfølgjar er enno ikkje utpeika.

Hamas var motstandarar av Oslo-avtalane og er heller ikkje på talefot med Abbas. Islamistgruppa anerkjenner ikkje Israels rett til å eksistere og held fast på at den einaste løysinga på konflikten er ei einstatsløysing med like rettar for alle innbyggjarar.

Einaste moglegheit

Omverda meiner ei tostatsløysing er einaste moglegheit, sjølv om stadig fleire ekspertar har påpeika at dette toget for lengst har gått som følgje av dei israelske busetjingane og infrastrukturprosjekta på den okkuperte Vestbreidda.

Beilin og Husseini skal denne veka presentere den nye planen for USAs viseutanriksminister Wendy Sherman og FNs generalsekretær António Guterres, i håp om at dette kan bli startskotet for ein ny fredsprosess.

Ifølgje Beilin har både israelske og palestinske styresmakter alt fått ein kopi av planen, men ingen har kommentert han.

– Ingen har avvist han, men det betyr ikkje at dei har omfamna han. Eg har derimot ikkje sendt han til Hamas, seier Beilin.

– Eg har ikkje adressa deira, legg han spøkefullt til.

Fakta om okkupasjonen:

* Under Seksdagarskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripa frå Egypt, Aust-Jerusalem og Vestbreidda frå Jordan og Golanhøgdene frå Syria.

* I 1979 inngjekk Israel ein fredsavtale med Egypt og trekte seg ut av Sinai-halvøya.

* Som eit resultat av Oslo-avtalen i 1993 fekk palestinarane politisk og tryggingsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbreidda. Israelske styrkar opererer likevel jamleg i desse områda og bestemmer kven som slepper inn og ut.

* På 22 prosent av Vestbreidda deler dei palestinske sjølvstyra og Israel tryggingsansvaret, medan Israel har full militær kontroll i det resterande området.

* Israel kontrollerer òg i stor grad vassressursane og infrastrukturen på Vestbreidda.

* I 2005 trekte Israel styrkane sine ut av Gazastripa og avvikla busetjingane som var etablerte der. Området har sidan vore omleira, og Israel kontrollerer framleis luftrommet og kysten utanfor.

* Etter valet i dei palestinske områda i 2006, der Hamas gjekk sigrande ut, innførte Israel ein blokade av Gazastripa, og FN reknar framleis området for å vere okkupert av Israel.

* FNs tryggingsråd har i gjentekne resolusjonar slått fast at Israels okkupasjon av Vestbreidda og Gazastripa er ulovleg.

* Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonane og har takka vere USAs veto i Tryggingsrådet unngått straffetiltak. (NTB)

Fakta om busetnaden:

* Over 700.000 israelske busetjarar bur i nærare 240 busetjingar og såkalla utpostar på den israelskokkuperte Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem.

* Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heiter «Okkupantmakta skal ikkje deportere eller flytte delar av si eiga sivilbefolkning til territoria som blir okkuperte».

* FNs tryggingsråd vedtok 23. desember 2016 ein resolusjon som slår fast at busetjingane og utpostane er ulovlege, og at all byggjeaktivitet i dei straks må stanse.

* Den israelske nasjonalforsamlinga vedtok i 2017 ei lov som «legaliserer» såkalla utpostar som er oppretta utan israelske styresmakters godkjenning. (NTB)

