FN slår svolt-alarm på Afrika Horn

Seksbarnsmora Hafsa Bedel har alt mista fire kamelar og 25 geiter og sauer. Vatn til dei kamelane som er att, må ho gå langt for å finne i ein brønn nær landsbyen Sagalo i Somali-regionen. Frykta er at også denne brønnen skal tørke ut, kva som då skjer, tør ho knapt å tenkje på.

Dei tre siste regntidene har gitt så altfor lite regn både i Somali-regionen og resten av låglandet i Etiopia. Det same er tilfelle i Somalia og delar av Kenya.

FN har slått alarm og fryktar at området endå ein gong står overfor ein svoltkatastrofe.

Underernærte barn

Berre i dei seks tørkeramma regionane i Etiopia treng nærare 7 millionar menneske naudhjelp dei kommande månadene, ifølgje FNs barnefond (Unicef).

I Somali og naboregionen Oromia har 225.000 underernærte barn og over 100.000 gravide eller ammande kvinner no desperat behov for matvarehjelp.

Dei to regionane er langt frå ukjende med tørke og svolt, men no er forholda verre enn nokosinne, fortel sjubarnsmora Zaynab Wali.

Under tørken for fem år sidan distribuerte styresmaktene matvarehjelp og fôr til dyra, men no har dei ikkje fått hjelp, fortel ho.

– Vi har ikkje lenger nok mat, seier Zaynab.

Sluttar på skulen

Lille Nimo Abdi blir stadig tynnare, kroppen held ikkje lenger på det vesle ho får av mat, og mora Shamis Dhire fortvilar og har oppsøkt ein mobil klinikk driven av Unicef i landsbyen Barare i Somali-regionen.

Utanfor prøver ein ung gut å halde eit esel på beina, men dyret som før var svært nyttig når det skulle fraktast tunge vassdunkar, maktar ikkje lenger å stå oppreist.

Unicef anslår at minst 150.000 barn har slutta på skulen for å hjelpe familien med å skaffe vatn. Ofte må dei gå i timevis for å finne nokre dropar. Synet av dei tynne barnekroppane i steikjande varme, omgitt av døde husdyr, gjer sterkt inntrykk på hjelpearbeidarar.

Abdurazak Mohammed drøymer om å bli lærar, men i landsbyen Gabi'as er skulen no stengd fordi barna må hjelpe familien med å halde liv i husdyr og avlingar.

Dyra døyr

Hussen Ahmed har mista sju kyr og kjempar for å halde liv i dei attverande 16 i det knusktørre Shebelle-området. Kvar dag tek 70-åringen med kyrne sine til ein dam i Beda'as Kebele, ein av stadig færre vasskjelder som enno ikkje har tørka ut.

Dit går òg Dama Mohammed, som har mista to kyr under tørken. To av dei seks attverande er no for svake til å gå, så Dama hentar vatn til dei i håp om at dei skal overleve.

– Vi ser no at stadig fleire dyr døyr. Når dyra døyr, betyr det òg mindre mat for barna og familiane, seier leiaren for Unicefs verksemd i Etiopia, Gianfranco Rotigliano.

Verste på 40 år

I Etiopias naboland Somalia er situasjonen like ille. Der har over 7 millionar menneske akutt behov for naudhjelp.

Ifølgje Somali NGO Consortium, ei samanslutning av hjelpeorganisasjonar der mellom anna Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp er med, kan tørken bli den verste på 40 år.

FNs naudhjelpskontor (OCHA) slo alarm alt i november og viste til at 2,3 millionar menneske i Somalia mangla vatn og mat.

No anslår Flyktninghjelpen at rundt 3 millionar menneske er ramma av tørken, og at 245.000 menneske har lagt ut på vandring på leiting etter vasshol og beitemarker.

Det talet kan auke til 1,4 millionar dei kommande seks månadene, fryktar hjelpeorganisasjonen.

– Utan akutte førebyggjande tiltak for å avgrense krisa, vil mange liv gå tapt, seier Flyktninghjelpens landsdirektør Mohamed Abdi.

Global oppvarming

Også nordaust i Kenya blir situasjonen stadig meir desperat. Heller ikkje dette området er ukjent med tørke, men dei siste 20 åra har tørkeperiodane komme dobbelt så hyppig som før.

Under den siste regntida kom det berre ei og anna lita skur, medan enkelte område ikkje har fått ein drope på over eitt år. Klimaendringar og global oppvarming får skulda.

118 millionar afrikanarar som lever i ekstrem fattigdom, blir trua av klimaendringane og vil bli utsette for ekstrem heite, tørke og flaum, åtvara ein FN-rapport for få månader sidan.

26 millionar menneske blir trua alt av svolt som følgje av fleire år med tørke på Afrikas Horn, har den austafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD slått fast.

