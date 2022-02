YouTube og Facebook blokkerer kontoane til austukrainske separatistar

utenriks

Kontoane vart drivne av styresmaktene i dei to sjølvutnemnde folkerepublikkane i Luhansk og Donetsk. Styresmaktene i Luhansk seier at YouTube-kanalane deira har vorte stengde «utan forklaring.» Same beskjed har komme frå styresmaktene i Donetsk.

I tillegg har Facebook blokkert kontoen til den såkalla folkemilitsen i Luhansk.

Stengingane skjer samtidig som spenningsnivået i og rundt Ukraina er svært høgt. Sidan 2014 har Russland vorte skulda for å støtte opp om opprørarane i Donetsk og Luhansk, som har overteke ein av dei mest verdifulle industriregionane i Ukraina.

I Ukraina og Vesten er det frykt for at Russland planlegg ein invasjon av Ukraina, etter at omkring 100.000 russiske soldatar har vorte utplasserte nær grensa mellom landa.

