Utsegna kom i eit intervju med tyske Handelsblatt og franske Les Echos.

– Sanksjonane spenner frå å avgrense tilgangen på utanlandsk kapital til eksportkontroll, særleg på teknikk, sa von der Leyen.

Ho la til at slike grep vil gjere den russiske økonomien endå meir sårbar for svingingar.

I tillegg seier von der Leyen at det er svært tydeleg at den kontroversielle gassrøyrleidningen Nord Stream 2 også må vurderast som mål for sanksjonane.

