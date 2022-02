Tysk offiser sikta i våpenskandale i elitestyrke

utenriks

Markus Kreitmayr er tidlegare kommandant i KSK – ein elitestyrke som har ansvaret for spesialoppdrag av strategisk betydning, som lauslating av gislar i krigsområde og spesialoppdrag retta mot terroristar.

Fredag opplyste påtalemakta i Tübingen sørvest i Tyskland at Kreitmayr er sikta for manglande samarbeid med styresmaktene.

Bakgrunnen for saka er at ei lageroppteljing i 2019 viste at det mangla store mengder ammunisjon i KSKs lagar i byen Calw. Den sakna ammunisjonen hadde eit verdianslag på rundt 28.000 euro, eller 280.000 kroner.

Kunngjorde amnesti

Kreitmayr reagerte på avsløringa ved å kunngjere eit amnesti der soldatar kunne levere tilbake ammunisjon anonymt og utan å bli straffa. Det førte til at det vart levert inn meir ammunisjon enn det som mangla.

Etterforskarane har bede Kreitmayr forklare kvifor han kunngjorde eit amnesti, og kvifor han ikkje tok høgd for at noko av ammunisjonen hadde vorte stolen. Ved å opne for at soldatar kunne levere tilbake ammunisjonen anonymt, meiner påtalemakta at Kreitmayr gjorde det umogleg å etterforske eventuelle lovbrot.

Kreitmayr har avvist skuldingane via advokatane sine.

Frykt for høgreekstremisme

I mars 2021 vart ein tysk spesialsoldat frå KSK dømd for å ha lagra våpen, eksplosiv og ammunisjon heime i hagen sin i landsbyen Collm aust i Tyskland. Han vart dømd til to års fengsel på vilkår.

KSK har dei siste åra vorte ramma av ei rekkje skandalar, noko som har ført til ein større gjennomgang av verksemda til spesialstyrken. Eitt kompani har vorte heilt oppløyst som følgje av bekymring for høgreekstremisme.

(©NPK)