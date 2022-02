utenriks

Sjoerd den Daas var på lufta framfor kameraet sitt då tryggingsvakter dytta han vekk.

Den Daas var roleg og sa til ankeret heime i Nederland at han måtte slutte seg til sendinga igjen på eit seinare tidspunkt.

NOS skriv på Twitter at hendinga er ei påminning om forholda journalistar i Kina må jobbe under. Kringkastaren skriv at journalisten kunne ta opp att arbeidet etter kort tid.

(©NPK)