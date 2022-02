Etiopias dronekrig krev stadig fleire sivile liv

utenriks

8. januar vart 58 menneske drepne, fleire av dei barn, i eit rakettangrep mot ein skule i Dedebit i Tigray-regionen der internflyktningar hadde søkt tilflukt.

Over 100 andre vart såra i angrepet, og i ruinane fann hjelpearbeidarar delar frå den eine av rakettane som vart brukte. Desse er analyserte av Amnesty International og den nederlandske fredsorganisasjonen Pax, som konkluderer med at raketten truleg kom frå ein tyrkiskprodusert drone av typen Bayraktar TB2, ifølgje Politico.

To dagar etter angrepet i Dedebit vart 17 sivile drepne i eit rakettangrep i Tsebri i Tigray, dei fleste av dei kvinner som jobba ved ei mølle. Også desse rakettane kom ifølgje augnevitne og hjelpearbeidarar frå ein drone.

Angrepet skjedde same dag som Etiopias statsminister Abiy Ahmed snakka med Joe Biden, der den amerikanske presidenten gav uttrykk for bekymring over rapportane om angrep mot sivile.

Sivile offer

Då etiopiske regjeringsstyrkar rykte inn i det sørlege Tigray i midten av desember, vart minst 28 sivile drepne i angrep mot ein marknad i Alamata.

Ifølgje Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF) vart det brukt dronar òg i dette angrepet, og på bakken vart det ifølgje den nederlandske forsvarsanalytikaren Stijn Mitzer funne restar av ein kinesiskprodusert Blue Arrow 7-rakett. Slike rakettar blir nytta saman med kinesiske Wing Loong-dronar.

Over 300 sivile er dei siste månadene drepne i slike droneangrep i Tigray, ifølgje data som er samla inn av hjelpearbeidarar. FN har òg rapportert om ei rekkje droneangrep, seinast 15. januar i landsbyane Maychew, Korem og Samre. Tolv sivile skal ha vorte drepne og fleire såra i desse angrepa.

Stadfestar

Pax dokumenterte alt i midten av desember at den etiopiske regjeringshæren hadde skaffa seg tyrkiske Bayraktar TB2-dronar, mellom anna ved å analysere satellittbilete frå ein flybase i Bahir Daren sør i Tigray.

Talsmenn for styresmaktene seier at dei held på retten til å nytte dei våpensystema som trengst, og ein av toppane i det etiopiske flyvåpenet medgav i november at det òg blir brukt dronar.

– Flyvåpenet vårt er utstyrt med moderne dronar. Vi har våre eigne teknikarar og kontrollørar som driftar og flyg dei. Vi treng ikkje hjelp frå andre i kampen vår mot ekstremistar, vi er ganske sjølvhjelpte, sa generalmajor Yilma Merdasa i eit intervju med etiopiske medium.

Ein talsmann for regjeringa i Addis Abeba stadfestar òg bruken av dronar.

– Eg vil ikkje seie kvar, men regjeringa har nytta dei på ulike stader og til ulik tid, seier talsmannen Legesse Tulu til BBC. Han nektar for at dei blir nytta mot sivile mål.

Tyrkiske dronar

Kven som har forsynt Etiopia med væpna dronar, midt oppe i ein konflikt der regjeringsstyrkane blir skulda for krigsbrotsverk, vil styresmaktene i landet ikkje opplyse om.

Det er ikkje innført våpenblokade av landet, så eventuelle sal blir berre avgrensa av avsendarlanda sine eigne eventuelle restriksjonar.

I fjor inngjekk Etiopia ein avtale om forsvarssamarbeid med Tyrkia, men detaljane er aldri offentleggjorde. Ifølgje Reuters har likevel USA uttrykt bekymring over at samarbeidet inneber sal av væpna dronar.

Statsminister Abiy Ahmed har òg kjøpt dronar frå Dei sameinte arabiske emirata og Iran. Desse dronane var ifølgje The New York Times heilt sentrale då dei etiopiske regjeringsstyrkane i desember lykkast med å stanse Tigrayfolkets frigjeringshær (TPLF) som rykte fram mot Addis Abeba.

Kinesiske dronar

Journalistkollektivet Bellingcat har avdekt bevis for at landet har skaffa seg kinesiske Wing Loong-dronar.

Ifølgje det svenske fredsforskingsinstituttet Sipri har Kina selt store mengder slike dronar til Emirata, som tilsynelatande har selt dei vidare.

Al Jazeera har tidlegare dokumentert at Emirata i all løyndom oppretta ei luftbru for å forsyne Etiopia med våpen og militært utstyr sist haust, og at eit spansk og eit ukrainsk selskap var involvert i dette.

Iranske dronar

Bellingcat har òg funne bevis for at Etiopia nyttar iranskproduserte dronar, som er stasjonerte ved flyplassen i Semera, hovudstaden i Tigrays naboregion Afar.

Etiopia har ikkje berre nytta dronar i krigføringa mot TPLF, men også mot Tigray-opprøraranes allierte i Oromofolkets frigjeringshær. Eit av angrepa fann stad i Gidami i Oromia-regionen 6. januar og kosta eit ukjent tal menneske livet.

Etter angrepet vart det funne restar av ein iranskprodusert Ghaem-5-rakett på bakken, eit våpen som vanlegvis blir nytta saman med Mohajer-6-dronar.

Ifølgje Stijn Mitzer kjøpte Etiopia to dronar av denne typen frå Iran i august i fjor, og den eine av dei vart seinare stasjonerte ved Harar Meda-flybasen i Oromia. Der skal òg dei kinesiske dronane ha base.

Rundt 15 transportfly frå Iran skal i august ha landa på flybasar i Etiopia i august, mellom anna på Harar Meda-basen.

USA gjekk i oktober i fjor hardt ut mot Irans droneeksport og namngav mellom anna Etiopia som ein av mottakarane.

Brutal krig

Abiy gjekk til krig mot TPLF i Tigray i november 2020, etter at dei hadde trassa forbodet hans mot å halde folkeavstemming og hadde angripe ein av basane til regjeringsstyrkane.

Kort tid etter kom det rapportar om massakrar og massevaldtekter frå regionen, der titusenvis av menneske er drepne og over 2 millionar menneske sidan er drivne på flukt.

FN åtvara nyleg om at nesten 40 prosent av innbyggjarane i den krigsherja regionen opplever ekstrem matmangel.

Det er blokaden som i praksis er innført rundt den krigsherja regionen, som fører til den ekstreme matmangelen, slo FNs matvareprogram (WFP) fast i januar.

(©NPK)