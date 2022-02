Britiske medium: Ny Boris Johnson-rådgivar trekkjer seg

utenriks

Til liks med fire rådgivarar som gjekk av i går, oppgav ho Johnsons åtferd som grunn, skriv Sky News.

Torsdag forlét fire rådgivarar Boris Johnsons kontor: politikksjef Munira Mirza, pressesjef Jack Doyle, stabssjef Dan Rosenfield og tenestepersonen Martin Reynolds.

Bakgrunnen var ei fråsegn frå statsministeren under ein debatt i Underhuset tidlegare i veka. Debatten dreidde seg om dei mykje omtalte festane i statsministerkomplekset under koronanedstenginga. Johnson skulda på si side Labour-leiar Keir Starmer for ikkje å ha rettsleg forfølgd den no avdøde TV-personlegdommen Jimmy Savile då han jobba som riksadvokat. Savile er skulda for seksuelle overgrep mot fleire hundre kvinner og mindreårige.

Statsministeren har sidan sagt at han ikkje meinte å uttale seg om Starmer personleg, men han har ikkje beklaga til Starmer.

(©NPK)