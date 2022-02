USA meiner Russland planlegg detaljert falsk video som påskot for Ukraina-angrep

utenriks

Planen skal, ifølgje det kjelder seier til The New York Times, gå ut på å bruke ein forfalska video for å skulde Ukraina for å ha teke livet av russarar eller russisktalande personar i det austlege Ukraina.

– Vi har informasjon om at russarane truleg vil fabrikkere ein grunn til å invadere. Vi trur Russland vil produsere ein veldig grafisk propaganda-video, som vil inkludere lik, skodespelarar som skal spele sørgjande og bilete av øydelagde område, seier Pentagons talsperson John Kirby.

Raseriet ein slik video ville utløyst skulle rettferdiggjere eit angrep på Ukraina, eller få separatistleiarar i Donbas-regionen aust i Ukraina til å invitere til ein russisk intervensjon, ifølgje etterretninga.

Kjeldene ville ikkje vise til konkrete bevis for den påståtte planen eller fortelje korleis dei har fått vite om han. Men Russland skal tilsynelatande ha komme langt i planlegginga, og amerikansk etterretning er sikre på at planen er under seriøs vurdering.

Russland har plassert omtrent 100.000 soldatar nær grensa til Ukraina, noko som har skapt frykt for invasjon og sett i gang ei rekkje diplomatiske øvingar for å få trappa ned situasjonen.

