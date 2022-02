Tyskland inviterer Polen og Frankrike til Ukraina-samtalar

utenriks

Torsdag opplyste presidentpalasset i Paris at det er planlagt eit møte i Berlin, men at ein dato er enno ikkje sett. Dei tre landa blir no omtalte som Weimar-triangelen.

Både Frankrike og Tyskland har i årevis mekla i konflikten mellom Ukraina og Russland, og dei siste dagane har Frankrikes president Emmanuel Macron snakka med den russiske motparten sin Vladimir Putin fleire gonger.

Torsdag kveld er det planlagt nye telefonsamtalar både med Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Scholz planlegg på si side ein tur til Moskva innan kort tid. Nyleg besøkte Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock både Kiev og Moskva.

Tyskland har i motsetning til fleire andre EU-land ikkje vilja sende våpen til Ukraina, og Polen og andre land i Aust-Europa skuldar Tyskland for å leggje for lite press på Russland.

