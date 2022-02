Tyrkia risikerer å bli kasta ut av Europarådet

utenriks

Europarådet opnar sak mot Tyrkia i desember fordi landet nektar å etterleve eit tidlegare pålegg frå EMD om å lauslate den fengsla aktivisten og filantropen Osman Kavála.

64 år gamle Kavála har sete i fengsel i over fire år utan dom. Han er tiltalt for å ha finansiert anti-regjeringsprotestar i 2013 og for å ha spelt ei rolle under kuppforsøket i 2016.

Rettsavgjerder i EMD er juridisk bindande for Europarådets 47 medlemsland. Saka blir no send tilbake til EMD, som skal vurdere straffetiltak. Tyrkia kan miste stemmeretten eller medlemskapen i Europarådet.

Europarådet har berre ein gong tidlegare opna sak mot eit land som nektar å etterleve ei rettsavgjerd frå EMD. Det var mot Aserbajdsjan i 2017 fordi landet nekta å lauslate den fengsla dissidenten Ilgar Mammadov.

Tyrkias utanriksdepartement skuldar Europarådet for manglande respekt for sjølvstendet til det tyrkiske rettsvesenet.

Ein domstol i Istanbul forlengde i midten av oktober varetektsfengslinga av Kavála, som president Recep Tayyip Erdogan har omtalt som representant for det påståtte nettverket til den amerikanske filantropen George Soros.

I oktober trua Tyrkia med å kaste ut ambassadørar frå ti vestlege land, blant dei USA og Noreg, etter at dei kom med ein felles protest mot fengslinga av 64-åringen. Trusselen vart seinare trekt tilbake.

