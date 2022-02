Torsdag morgon kunngjer Sverige truleg avvikling av alle koronarestriksjonar

utenriks

Med seg på pressekonferansen får Andersson sosialminister Lena Hallengren og direktør for den svensken Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell.

Fleire svenske medium erfarer at alle koronarestriksjonar i Sverige blir oppheva frå og med 9. februar – altså kommande onsdag. Nyheitsbyrået TT erfarer likevel at nokre tilrådingar for uvaksinerte og ei tilråding om å bli heime om ein er sjuk, vil bli ståande.

I førre veke sa Hallengren at «dei fleste» restriksjonane kunne bli avvikla frå 9. februar dersom smittetoppen var nådd og vaksinasjonsraten framleis var høg.

(©NPK)