Sverige fjernar alle koronarestriksjonar 9. februar

utenriks

– Det byrjar å bli på tide å opne opp Sverige igjen, sa statsminister Magdalena Andersson.

– Pandemien er ikkje over, men på veg inn i ein heilt ny fase, sa ho.

I tillegg blir ikkje lenger covid-19 klassifisert som ein samfunnsfarleg sjukdom.

Internasjonale studiar og data frå Sverige viser at omikronvarianten gir mildare sjukdom og belastar helsevesenet i mindre grad enn tidlegare variantar, påpeika Andersson.

– Vaksinasjonstakten har vore svært høg i Sverige dei siste vekene. 80 prosent av alle svenskar over 50 år har òg no fått tre vaksinedosar, og vi kan opne opp samfunnet igjen, ikkje minst for alle vaksinerte, sa ho.

Ho understrekar samtidig at smitterisikoen framleis vil vere høg for uvaksinerte, særleg eldre, og derfor vil regjeringa sine eigne tilrådingar til uvaksinerte til å bestå.

Lettane til den svenske regjeringa i tiltaka kjem etter at danskane tidlegare denne veka fjerna alle tiltak. Noreg fjerna denne veka òg dei fleste tiltaka.

