Rekordlåg eurorente blir ikkje endra

utenriks

Sentralbanksjef Christine Lagarde sa i november at det er svært usannsynleg at renta blir heva i 2022.

Rekordhøg prisvekst i dei 19 landa som bruker EUs fellesvaluta, gjer at mange analytikarar likevel trur renta kan gå opp, skriv Financial Times. Årsinflasjonen gjekk i januar opp med 0,1 prosentpoeng til 5,1 prosent. Analytikarane hadde venta at han ville falle til 4,4 prosent.

Torsdag sette Bank of England opp styringsrenta frå 0,25 til 0,5 prosent, nettopp i eit forsøk på å få bukt med aukande inflasjon i Storbritannia.

