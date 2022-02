Platinajubileum for dronning Elizabeth – 70 år på trona

utenriks

Då Elizabeth kom til verda var ho prinsesse og faren hertug av York, medan onkelen var tronarving. Då onkel Eddy – kong Edward VIII – ikkje fekk gifte seg med kvinna han elska, sa han frå seg trona i 1936. Ho gjekk dermed til veslebror Bertie – Elizabeths far – som tok kongenamnet George VI.

6. februar 1952 døydde kongen, og 25 år gamle Elizabeth vart dronning. Formelt var ho statsoverhovud for Storbritannia og imperiet i fleire timar før nyheita om døden til faren nådde henne i Kenya, der ho var på reise med ektemannen Philip.

Sterke kvinner

Kvinnelege monarkar har vore unntaka i britisk historie, men fleire av dronningane har sett tydelege spor etter seg, ikkje minst namnesøster til dronninga, Elizabeth l, og tippoldemor Victoria. Medan sistnemnde styrte eit verdsomspennande og veksande imperium, skulle Elizabeth IIs regjeringstid mellom anna bli prega av avviklinga av det same imperiet.

Ingen har sete lenger på den britiske trona enn Elizabeth, og gjennom 70 år har ho fornya og gjort monarkiet meir ope. Men ho har òg fått kritikk for å vere distansert. Det kom mellom anna til uttrykk då det tok over ei veke før ho besøkte den walisiske gruvebyen Aberfan etter ein skredkatastrofe i 1966. I 1997 fekk ho igjen kritikk for å verke kald og kjenslelaus då Diana, prinsesse av Wales og den tidlegare svigerdotter til dronninga, døydde i ei trafikkulykke i Paris.

Ei klippe i kriser

Fem år tidlegare vart Diana separert frå prins Charles. I det dronninga omtalte som sitt «annus horribilis» – eit forferdeleg år – vart òg sonen Andrew separert, dottera Anne vart skild og Windsor slott utanfor London vart ramma av ein storbrann.

Gjennom store og små kriser og eit samfunn i rivande utvikling har dronninga halde stand og vore populær og respektert. Ho har vore klippa til kongehuset når det har storma rundt andre familiemedlemmer, seinast i samband med overgrepsskuldingane mot prins Andrew og sambandet hans med Jeffrey Epstein.

Elizabeths respekt strekkjer seg òg langt utanfor Storbritannia. Ho er òg statsoverhovud i dei attverande britiske territoria rundt i verda, og dessutan 14 land i Samveldet, blant dei Australia og Canada. Ho leier òg Samveldet av nasjonar, ein organisasjon som samlar dei fleste tidlegare koloniane og eit par land britane aldri styrte.

Slekt skal følgje slekters gong

Fram til han gjekk bort i april i fjor, var ektemannen prins Philip ved Elizabeths side i heile regjeringstida hennar. Den framtidige dronninga var berre 13 år gammal første gong dei to møttest, og dei gifta seg i 1947, då Elizabeth var 21. At ho no er åleine vart ekstra tydeleg i Philips bisetjing, der ei sørgjekledd dronning sat åleine i slottskapellet i Windsor med svart munnbind i tråd med koronareglane.

Med ei dotter og tre søner har Elizabeth sikra arverekkja, og i 96 år er tre generasjonar med etterfølgjarar på plass. Etter sonen Charles er sonesonen William og son hans George dei neste i den britiske arverekkja. Likevel er det neppe tida etter Elizabeth britane kjem til å tenkje mest på når dei får ein ekstra fridag for å feire jubileet til monarken. Det skjer først i byrjinga av juni. Årsdagen for døden til faren – natta ho la seg som prinsesse og vakna som dronning – pleier dronninga å minnast privat.

Fakta:

* Elizabeth Alexandra Mary Windsor vart fødd 21. april 1926 i London.

* Frå 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (fødd 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

* Britisk statsoverhovud sidan 6. februar 1952, då far hennar kong George VI døydde.

* Krona i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

* Ho er òg overhovud for Samveldet av nasjonar og statsoverhovud for 14 av samveldelanda utanom Storbritannia.

* Den eldste monarken i verda og den som har sete nest lengst på trona, etter Thailands kong Bhumibol, som døydde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dagar.

* Elizabeth er den britiske monarken som har sete lengst på trona nokosinne, etter at ho slo den gamle rekorden til tippoldemor si dronning Victoria, som sat i 63 år og sju månader på trona.

* Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, sidan far hennar var fetter av avdøde kong Olav.

* Ho har vore på statsbesøk i Noreg tre gonger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001).

(Kjelder: NTB arkiv, BBC )

