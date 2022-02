Forsvaret vil selje F-16-fly til selskap som trenar saudiarabiske pilotar

utenriks

– Vi ser positivt på at Forsvarsmateriell no har inngått ein avtale med det amerikanske selskapet Draken International, sa forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) då han i desember kunngjorde at det var inngått kontrakt om sal av inntil tolv fly.

Salet føreset likevel at Utanriksdepartementet gir eksportlisens, noko dei enno ikkje har gjort.

Draken International har rundt 150 fly og blir omtalt som det største private flyvåpenet i verda. Selskapet leverer tenester til det amerikanske forsvaret, nærare bestemt såkalla Red Air-tenester der dei speler rolla som fiendtlege fly når pilotar frå USA og Nato-land øver på luftkamp.

Saudi-Arabias flyvåpen står òg på kundelista.

Saudi-Arabia gjekk i 2015 til krig mot houthiopprørarane i Jemen og har i spissen for ein regional koalisjon dei siste sju åra gjennomført over 24.000 flyangrep i landet.

FNs utviklingsfond (UNDP) anslo i november at krigen har kravd minst 377.000 menneskeliv.

Kjent med

– Vi sørgjer for at kundane våre lykkast i kvar einaste operasjon dei gjennomfører, heiter det på Drakens nettside, der selskapet elles kunngjer fleire nye stillingar i Saudi-Arabia, mellom anna som flyinstruktørar og spesialistar i elektronisk krigføring.

Forsvaret er kjent med at Draken International og deira dotterselskap sel treningstenester til ei rekkje land, seier leiaren for materiellavhending i Forsvarsmateriell, Magnus Hansvold.

– Dei norske F-16-flya kan derimot ikkje brukast som ein del av tenestene dei sel til tredjeland, inkludert Saudi-Arabia, seier han til NTB.

– Treninga som skal drivast med flya dei ønskjer å kjøpe frå Noreg, er av ein heilt annan type, og ho vil berre gå føre seg i USA på oppdrag frå det amerikanske forsvaret, seier Hansvold.

Han understrekar at dette òg vil komme norske pilotar til gode.

Streng teieplikt

Utanriksdepartementet vil ikkje svare på spørsmål om dei er kjende med Draken Internationals verksemd i Saudi-Arabia og om dette er eit moment som vil bli lagt vekt på når søknaden om eksportlisens skal vurderast.

– Utanriksdepartementet kan ikkje kommentere enkeltsaker som denne på grunn av den strenge teieplikta som følgjer av eksportkontrolloven, seier kommunikasjonsrådgivar Mari Bangstad til NTB.

Ho ønskjer heller ikkje å seie når det kan ventast ei avgjerd.

