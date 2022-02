Ekspertar: Facebook kan ha nådd toppen

utenriks

Då Meta la fram resultatet for dei siste tre månadane i fjor, vart det klart at marknaden og analytikarane har overvurdert selskapet. Aksjekursen fall onsdag med over 22 prosent etter at rapporten viste kraftige kostnadsaukar og eit langt dårlegare resultat enn året før. For første gong nokosinne minska dessutan daglege brukarar målt mot kvartalet før.

– Mark Zuckerbergs store hovudverk no er korleis han skal få tilbake brukarane, seier Carl-Henrik Söderberg, analytikar i den svenske interesseorganisasjonen Aktiesparerna.

Rapporten vart lagd fram i ein periode med mykje uro på børsane i verda. Selskap som leverer greie rapportar, men ikkje så bra som forventa, risikerer å bli hardt straffa.

Blir utfordra av Tiktok

– Det er dette som er bakgrunnen for reaksjonane som følgde kvartalsrapporten, seier Johan Hagbarth, analytikar i banken SEB, til det svenske nyheitsbyrået TT.

Kvartalsrapporten viste eit resultat på 10,3 milliardar dollar, noko som er nesten 1 milliard lågare enn same kvartal i fjor. Samtidig var kostnadene stige med 38 prosent. På eit år har talet på tilsette auka med 23 prosent, til nesten 32.000.

Meta ser samtidig ut til å miste marknadsdelar til andre plattformer, som kinesiske Tiktok.

Ifølgje Hagbarth kom neppe Tiktoks framgang overraskande på marknadene. Men han meiner at utviklinga går fortare enn venta, noko som er urovekkjande.

Då Facebook kjøpte Instagram i 2012, sikra selskapet seg millionar av nye brukarar. Denne gongen er det umogleg å kjøpe Tiktok, men Meta vil kanskje prøve å kjøpe andre selskap for å ta opp kampen, meiner Söderberg.

Færre brukardata

Tiktok er likevel ikkje den einaste bekymringa for Meta. I vårast innførte Apple ein ny funksjon som inneber at brukarane får velje om appane på telefonen skal kunne spore deira brukardata eller ikkje.

Endringa avgrensar moglegheita teknologigigantane har til å samle inn data frå brukarane utan samtykke for så å bruke informasjonen til å målrette reklame mot kvar enkelt brukar.

Meta beskriv det som ein kraftig motvind for verksemda.

– Det er interessant av vi no tydeleg ser verknaden på Facebook, seier Carl-Henrik Söderberg.

Nedover for Twitter og Snap

Den svake kvartalsrapporten fekk selskapsverdien til å rase med over 1.700 milliardar på nokre timar. Fallet drog òg med seg andre selskap som er avhengige av annonseinntekter på dei sosiale plattformene sine, som Twitter, Pinterest og Snap.

Söderberg trur det kjem fleire spreiingseffektar.

– Facebook har levd litt i den beste av alle verder i lang tid og tent veldig mykje pengar. Men ein må ikkje gløyme at dei, trass storleiken sin, òg har konkurranse, seier han,

Til no har investorane rekna med framleis vekst for Meta, noko som har bidrege til den høge verdivurderinga.

– Det ligg eit håp om framtidig positiv vekst innbakt i verdivurderinga. Det vi ser no, er ei frykt for at selskapet har nådd toppen sin. Har vi sett det beste no? spør Söderberg.

