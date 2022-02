Ein av Boris Johnsons næraste medhjelparar seier opp i protest

utenriks

Under ein debatt om dei mykje omtalte festane ved statsministerkontoret sa Johnson at Starmer ikkje hadde rettsforfølgt den no avdøde TV-personlegdommen Jimmy Savile, som er skulda for å utført seksuelle overgrep mot fleire hundre kvinner og mindreårige, då Starmer jobba som riksadvokat.

Statsministeren har sidan sagt at han ikkje meinte å uttale seg om Starmer personleg, men han har ikkje beklaga til Starmer.

Det er den manglande unnskyldninga som har fått politikksjef Munira Mirza til å gå av, skriv The Spectator.

– Du er ein betre mann ein mange av kritikarane dine nokon gong vil forstå, og det er derfor det er så utruleg trist at du sviktar deg sjølv med å komme med ei slik lurvete skulding mot opposisjonsleiaren, skreiv Mirza i oppseiingsbrevet sitt.

Mirza har jobba saman med Johnson i 14 år.

