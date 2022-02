Danske dømd for å ha planlagt skuleskyting

utenriks

Ein einstemmig rett valde å sjå bort frå forklaringa til mannen. Under rettssaka fortalde han at han var svært fascinert av skuleskyting og undersøkte emnet intenst i åra 2015–2018. Til slutt skrinla han planane fordi han mangla motivasjon og fordi det gjekk opp for han at det var ein sjuk fantasi.

– Han gav aldri opp, men utsette berre planane og heldt fram førebuingane heilt til han vart arrestert, seier leiaren i retten, Helle Dietz. Ho legg vekt på at 27-åringen så seint som i desember 2020 leita etter våpen og bestilte eit AR-15-gevær på det mørke nettet. Den kraftige rifla er ofte brukt ved masseskytingar i USA.

Den tiltalte mannen forklarte at han skreiv eit 178 sider langt manifest der han beskreiv ønsket sitt om å drepe så mange menneske som mogleg. Han drog òg på rekognosering ved fleire skular, der han gjekk rundt i gangane.

Mannen vart funnen skuldig på alle tiltalepunkt, bortsett frå påstandar om at han planla angrep på Nord-Jylland i tillegg til Aust-Jylland.

Rettens sakkunnige meiner mannen er psykisk sjuk og ikkje bør dømmast til fengselsstraff. Påtalemakta meiner han bør leggjast inn på ei psykiatrisk avdeling.

