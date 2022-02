Danmarks samferdselsminister går av

utenriks

Engelbrecht opplyser sjølv at han går av i ei fråsegn frå samferdselsdepartementet, etter at støttepartiet Enhedslisten tidlegare torsdag melde at dei ikkje lenger har tillit til han som minister.

Mistilliten stammar frå ei sak om berekningar av CO2-utslepp frå bygginga av infrastrukturprosjekt, som ikkje vart delte med partia på Folketinget. Ifølgje Engelbrecht var det fordi embetsverket vurderte berekningane som ubrukelege.

– Eg har beklaga prosessen, og eg er sjølvsagt både trist og lei meg for at Enhedslisten har valt å seie at dei ikkje stoler på meg. På den bakgrunnen har eg valt å gå av som minister, seier Engelbrecht.

(©NPK)