Tyskland vil byggje ut mottaksstasjonar for flytande gass

– Planen er å byggje ut LNG-terminalar i Tyskland, sa talsmannen til regjeringa Steffen Hebestreit onsdag og viste til at fleire prosjekt er i gang i Nord-Tyskland.

Tyskland har for tida ingen terminalar for flytande gass og får all gassen sin gjennom røyrleidningar, mellom anna frå Russland, som er største leverandør føre Noreg.

Med utbygde LNG-terminalar kunne Tyskland spreie mottaket av naturgass på fleire leverandørar. Mellom anna kunne flytande gass importerast på tankskip frå USA, Canada og Qatar.

Bakgrunnen for at Tyskland vil byggje ut LNG-terminalar, er spenninga mellom Russland og Vesten i samband med Russlands styrkeoppbygging langs Ukrainas grenser.

Tyskland fryktar at gassimporten frå Russland, som utgjer 55 prosent av behovet i landet, kan strupast om krisa blir trappa opp eller sanksjonar blir innført mot Russland.

