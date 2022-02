Opec+ aukar produksjonen, men ikkje nok

utenriks

Dei 23 medlemmene av Opec+ kunngjorde onsdag at produksjonen skal aukast med 400.000 fat per dag i mars, det same forsiktige tempoet dei har følgt sidan i fjor vår.

Dermed motstår dei press frå USA som ønskjer ein større auke for å presse den høge oljeprisen ned.

Prisen på nordsjøolje ligg for tida rundt 90 dollar fatet, både på grunn av stor etterspurnad og på grunn av situasjonen hos viktige produsentland som Saudi-Arabia og Emirata, som er engasjert i Jemen-krigen, og Russland som blir trua med sanksjonar på grunn av Ukraina.

Viktigare for marknaden enn eit mål om produksjonsauke er likevel om Opec+-landa klarer å auke produksjonen så mykje som dei varslar. Land som Angola og Nigeria klarer det ikkje, medan Saudi-Arabia og Emirata ønskjer det ikkje, seier analytikaren Carsten Fritsch i Commerzbank.

Han viser til at produksjonen i desember auka med 90.000 fat, langt mindre enn målsetjinga om ein auke på 400.000 fat.

Opec+ består av elleve oljeeksporterande medlemmer av Opec, og dessutan ti andre land, blant dei Russland.

(©NPK)