Omikron-undervariant funne i 57 land

Omikronvarianten av koronaviruset vart raskt dominerande etter at han først vart påvist i det sørlege Afrika for ti veker sidan. Han står for over 93 prosent av alle koronavirus-prøver som er tekne den siste månaden.

Omikron har fire undervariantar: BA. 1, BA. 1.1, BA. 2 og BA.3. Dei to første av desse utgjer framleis meir enn 96 prosent av alle omikron-prøver som er tekne, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Men den siste tida har det vore klar auke i BA. 2-undervarianten, som har fleire mutasjonar frå den opphavlege omikronvarianten. BA. 2 er no påviste i 57 land, og i nokre av desse landa utgjer BA. 2 no over halvparten av alle sekvenserte omikron-testar, ifølgje WHO.

Lite er framleis kjent om BA. 2-undervarianten, og Maria Van Kerkhove, ein av dei fremste koronaekspertane i WHO, ber derfor om at det blir gjort fleire undersøkingar.

Ho understrekar at covid-19 er ein farleg sjukdom uansett kva variant ein snakkar om, og at folk bør gjere det dei kan for å unngå å bli smitta.

– Folk må vere klar over at viruset held fram med å spreie seg og at det held fram med å utvikle seg, seier ho.

Tysdag åtvara WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mot å erklære siger over koronaviruset, same dag som Danmark fjerna alle tiltak og same dag som Noreg kunngjorde fjerning av nesten alle tiltak.

– Det er for tidleg for alle land å anten overgi seg eller erklære siger over koronaviruset, sa han.

