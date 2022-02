Ni drepne i raid mot narkokartell i Colombia

utenriks

Det var den colombianske hæren som stod bak rassiaen mot ei avdeling av Golf-kartellet i Ituango, der Golfklanen står sterkt.

Operasjonen starta tysdag morgon og var framleis i gang på kvelden. Lika av ni kartellmedlemmer vart funne etterpå.

Leiaren i Golfklanen, Dario Antonio Usuga, betre kjent som Otoniel, vart arrestert i oktober i fjor i ein omfattande operasjon som 500 soldatar og politifolk deltok i.

President Ivan Duque gjekk deretter optimistisk ut og erklærte at aksjonen betydde slutten for Golfklanen som styresmaktene meinte stod for 30 prosent av Colombias kokaineksport.

