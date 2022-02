Minst 40 drepne i angrep på flyktningar i Kongo

utenriks

Flyktningane vart drepne med kniv då militssoldatane angreip Plaine Savo i Ituri-provinsen natt til onsdag, ifølgje KST.

Ifølgje lokale tenestemenn og tryggingskjelder vart over 50 menneske drepne i angrepet, medan ein talsmann for regjeringshæren i området seier at 21 menneske vart drepne.

Angriparane blir mistenkte for å tilhøyre den berykta Codeco-militsen, som blir skulda for å ha stått bak ei rekkje etnisk motiverte angrep og massakrar i området.

Plaine Savo ligg i Djugu-området ved Albertsjøen, som utgjer grensa mot Uganda, der det lenge har gått føre seg ein intens strid mellom medlemmer av lendu- og hemafolket.

Titusenvis av menneske vart drepne i kampar mellom dei to gruppene i åra 1999 til 2003, då ein fredsstyrke frå EU rykte inn.

I 2017 blussa kampane opp på nytt, noko Codeco får skulda for. Dei hevdar å forsvare rettane til lemufolket.

Minst 123 menneske vart drepne i angrep mot internflyktningar i området i november og desember, ifølgje KST.

