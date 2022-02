Millionar ramma av alvorleg tørke i Etiopia

utenriks

Seks regionar er ramma av tørken, blant dei Oromia og Somali i sør. Berre i desse to regionane er det no 225.000 underernærte barn og over 100.000 gravide eller ammande kvinner, som alle har desperat behov for matvarehjelp, ifølgje Unicef.

Dei tre siste regntidene har gitt lite regn, noko som har resultert i uttørka brønnar og vasshol, døde husdyr og øydelagde avlingar.

Også i den krigsherja Tigray-regionen i nord blir millionar trua av svolt fordi styresmaktene har gjort det svært vanskeleg for hjelpeorganisasjonar å bringe inn naudhjelp.

