Statsminister Sanna Marin seier onsdag at regjeringa har vedteke at det no er på tide å gjere lettar.

Restriksjonane på talet som får delta i idretts- og kulturarrangement blir auka allereie 14. februar, medan utelivet då får lov til å servere alkohol fram til midnatt. I dag blir kranene stengde klokka 20.

Nattklubbane må likevel halde stengt litt til, fram til 1. mars då alle restriksjonane forsvinn.

