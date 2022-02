EU går inn for å «grønmerke» gass og atomkraft

utenriks

Onsdag la kommisjonen fram forslaget sitt til den såkalla taksonomien – ei ordning som skal definere kva som må til for at ei investering blir rekna som klimavennleg og grøn.

Forslaget, som allereie har hausta sterk kritikk, legg opp til at investeringar i både gass og atomkraft kan klassifiserast som berekraftige gitt visse vilkår, melder DPA.

Noreg er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.

– EU har forplikta seg til å vere klimanøytrale innan 2050 og vi må bruke alle tilgjengelege verktøy for å nå det målet. Då må vi òg ha med privat sektor, sa EUs finanskommissær Mairead McGuinness då ho la fram forslaget.

Fekk stryk frå ekspertpanel

EU-kommisjonen foreslår at investeringar i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiserast som berekraftige dersom dei samla utsleppa er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime, medan det for atomkraftverk mellom anna må liggje føre godkjende planar for handtering av atomavfall innan 2050.

Reaksjonane frå miljørørsla lèt ikkje vente på seg.

– Formålet med EU-taksonomien er å flytte investeringar frå fossil til fornybar energi. Gass kan aldri bli fornybart og dette forslaget vil bidra til å svekkje heile formålet med taksonomien, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet.

Han viser til at EUs eige ekspertpanel har konkludert med at krava kommisjonen stiller til gassproduksjon, ikkje er nok for å nå EUs klimamål om netto nullutslepp i 2050.

Heller ikkje krava til produksjon av atomkraft vil sikre at andre klimamål ikkje kjem til skade, konkluderer ekspertpanelet.

– Siger for fossilindustrien

Også leiar Karoline Andaur i WWF Norge meiner EU-kommisjonen med forslaget sitt bidreg til å undergrave kredibiliteten til taksonomien.

– Utslepp frå gass utgjer ein betydeleg del CO2-utsleppet i verda, og det bør ikkje vere opp til sterke næringsinteresser å definere kva som er grønt, seier Andaur.

Leiar Frode Pleym i Greenpeace kallar EU-kommisjonens forslag «ein siger for fossilindustrien i Noreg».

– Norske gasseksportørar har all grunn til å juble over planen, men for klima og natur er dette nitriste nyheiter, seier Pleym.

Fleire land protesterer

Også internt i EU er forslaget omstridd. Tysklands miljøvernminister Steffi Lemke har tidlegare åtvara mot å «grønmerke» gass og atomkraft.

– Det vil vere ein stor feil å inkludere kjernekraft og naturgass i taksonomien. Å klassifisere kjernekraft som ei berekraftig form for energi, og inkludere ho i taksonomien, vil vere grønvasking, sa ho førre veke.

I tillegg har Danmark, Spania, Luxembourg og Austerrike i ein felles uttale gått hardt ut mot forslaget. Austerrike har attpåtil trua med søksmål viss det blir vedteke.

Pleym i Greenpeace set no sin lit til at eit fleirtal i EU-parlamentet vil stemme ned planen.

– Om det ikkje skjer, må investorar i Europa rett og slett ta ansvar ved å sjå bort frå gass i investeringane sine, seier han.

