Den italienske skodespelaren Monica Vitti er død

utenriks

Vitti har ikkje vore i søkjelyset til offentlegheita på mange år, og levde eit tilbaketrekt liv i Roma med ektemannen sin, fotografen Roberto Russo.

Ho hadde stordomstida si på 60-talet då ho hadde hovudroller i filmar som «Kjærleikseventyr», «Natta», «Feber» og «Raud ørken», alle regisserte av Antonioni. Dei to var på den tida kjærastar og var eit ynda mål for paparazzier.

Vitti vart fødd i Roma 3. november 1931, og fann lidenskapen sin for teateret under 2. verdskrig, då ho underheldt familien med dokker for å lette på monotonien.

– Då bombene fall, og vi søkte ly i tilfluktsromma, improviserte veslebroren min og eg små skodespel for å underhalde dei rundt oss, fortalde ho seinare.

Etter å ha uteksaminert seg frå Romas National Academy of Dramatic Arts i 1953, byrja ho karrieren sin i teateret, og openberra eit naturleg komisk talent.

– Farvel Monica Vitti, farvel dronninga av italiensk film. I dag er i sanning ein trist dag, vi har mista ein stor kunstnar og ein stor italienar, sa kulturminister Dario Franceschini.

Vittis bortgang vart mint over eit breitt spekter av det italienske samfunnet, og statsminister Mario Draghi sa at ho «fekk italiensk kino til å skine rundt om i verda».

– Ein skodespelar med stort vidd og ekstraordinært talent, ho erobra generasjonar av italienarar med ånda si, bravuren sin, venleiken sin, sa Draghi.

(©NPK)