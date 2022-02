WHO-sjefen: – For tidleg å erklære siger over koronaviruset

utenriks

– Det er for tidleg for alle land å anten overgi seg eller erklære siger over koronaviruset, sa WHO-sjefen på eit pressetreff tysdag.

Utspelet kjem same dag som Danmark vart det første EU-landet til å fjerne alle tiltak, trass i rekordhøge smittetal. Fleire andre land har antyda at dei vil følgje etter dei kommande vekene.

– Vi er bekymra over narrativet om at lettare sjukdomsbyrde frå omikron og tilgang på vaksinar underbyggjer at tiltak ikkje lenger er nødvendig. Ingenting kunne vore lengre frå sanninga, sa han.

Tedros er klar på at han ikkje oppmodar land til å stengje ned igjen, men at ein held fram med å overvake og kjempe mot viruset – spesielt den nye undervarianten av omikron, BA.2.

(©NPK)