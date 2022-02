Russland har sendt eit nytt skriv til USA

utenriks

Kjelder i USAs regjering seier det dreier seg om svar på USAs skriftlege forslag som vart overlevert Russland førre veke.

Ei russisk diplomat-kjelde meiner det i staden er snakk om oppfølgingsspørsmål. Kjelda har snakka med nyheitsbyrået Ria, som blir sitert av Reuters.

Russland fremja før jul ei rekkje krav til USA og Nato, mellom anna om at Ukraina aldri må bli Nato-medlem. Førre veke kom USA og Nato med kvar sin skriftlege respons på krava til Russland.

USAs utanriksminister Antony Blinken sa at USAs forslag ikkje skulle offentleggjerast, fordi fortrulege samtalar har betre sjansar for å lykkast. Russland uttalte på si side at Kreml ikkje ville trekkje forhasta konklusjonar om dei vestlege utspela.

Blinken skal tysdag ha ein ny samtale på telefon med den russiske motparten sin Sergej Lavrov.

