Noreg sender ikkje soldatar til Mali-styrke

Den førre regjeringa vedtok i juli i fjor å bidra med eit mindre tal soldatar og offiserar til den franskleidde Takuba-styrken i Mali.

Styrken driv kapasitetsbygging for å styrkje landets regjeringshær i kampen mot militante islamistar.

Avgjerda vart teken sjølv om Mali nokre veker tidlegare hadde opplevd det andre militærkuppet på under eitt år, og at landet sidan har vore styrt av ein militærjunta leidd av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta.

Ikkje mogleg

Noreg har sidan forhandla med militærjuntaen, men utan å komme fram til semje om utplassering av eit styrkebidrag.

– Det var ikkje mogleg å oppnå eit tilstrekkeleg rettsleg rammeverk med Mali som ville vareta tryggleiken til soldatane våre, opplyste forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i Stortinget tysdag.

– Per i dag er det ikkje aktuelt å sende norsk styrke til Takuba, sa Enoksen.

Danske soldatar

Danmark rauk nyleg uklar med militærjuntaen i Bamako, som erklærte dei nærare 100 danske soldatane i Takuba-styrken for uønskte i landet. Bakgrunnen skal ha vore at Danmark har vore ein pådrivar for EU-sanksjonar mot kuppmakarane.

Danmark, Noreg og tolv andre land protesterte òg nyleg mot at juntaen har hyra leigesoldatar frå russiske Wagner Group.

Kastar ut ambassadør

