New York Times kjøper Wordle

utenriks

Avisa seier spelet vart kjøpt opp for eit sjusifra tal dollar, men oppgav ikkje detaljar. Dei lovar òg at Wordle framleis skal vere gratis og fungere på same måte som før.

Wordle vart skapt av dataingeniøren Josh Wardle i New York. Opphavleg laga han spelet for kjærasten, men i oktober vart det tilgjengeleg for offentlegheita. 1. november var det berre 90 spelarar, men etter kvart som folk byrja å dele poengsummane sine i sosiale medium vaks populariteten raskt.

No er det millionar av menneske som går inn på Wordle dagleg. Ein gong om dagen blir det lagd ut eit nytt ord på fem bokstavar, og spelarane får seks forsøk på å gjette det. Har ein plassert ein bokstav på rett stad, lyser han opp i grønt, og er det ein bokstav som er med i ordet, lyser han opp i gult, og er han ikkje med, lyser han grått.

Spelet er svært populært dels fordi det er svært enkelt – og utan reklame eller registreringskrav. Det har dukka opp eigne versjonar på ei rekkje andre språk, blant dei norsk på begge målformer.

(©NPK)