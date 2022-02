utenriks

Blant dei som omkom då Flight 302 frå Addis Abeba til Nairobi styrta, var norske Karoline Aadland.

Ulykka utanfor den etiopiske hovudstaden var den andre på kort tid med denne flytypen. Seks månader tidlegare omkom 189 menneske då eit 737 MAX-fly frå indonesiske Lion Air styrta i Java-havet.

Dei to ulykkene fekk flyselskap verda over til å setje flytypen på bakken. I ettertid vart det funne feil ved programvara til flya, noko som fekk dei til å vende brått nedover under bratt oppstigning.

