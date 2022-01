Verdikompass skal styre dansk utanrikspolitikk

utenriks

Strategien, som vart publisert av Folketingets utanrikskomité kort tid før pressekonferansen til regjeringa, er basert på eit verdikompass, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

– Prioriteringane i strategien speglar at utanriks- og innanrikspolitikk i dag er uløyseleg knytte saman. Dei endringane vi kjempar for i Danmark, krev òg at vi kjempar for danske interesser og verdiar, skriv utanriksminister Jeppe Kofod i forordet. Han legg fram strategien saman med statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trine Bramsen.

Fem typar diplomati

– Forsvaret av danskars tryggleik, velferd og den krafta som held samfunnet saman, stansar ikkje ved landegrensene. Det krev globalt engasjement. Og dei endringane vi skaper her heime, må delast med verda, seier Kofod.

Den nye strategien er delt opp i fem typar diplomati: verdidemokrati, tryggingsdiplomati, klimadiplomati, migrasjonsdiplomati og økonomisk diplomati.

I tillegg til å vere ein overordna strategi, inneheld teksten òg konkrete punkt om kontroll med utanlandske investeringar i Danmark, auka innsats mot spionasje, og finansiering av eit ukrainsk-dansk ungdomshus i Kiev. Sistnemnde er omtalt under eit punkt om «støtte til demokratiske krefter i vårt austlege naboområde».

Regjeringa skriv òg at Danmark framleis skal vere engasjert i internasjonale alliansar som Nato og EU. Arktis har òg fått ein sentral plass, og målet er «ei fredeleg og berekraftig utvikling».

Analyse av utfordringar

– Strategien tek utgangspunkt i alt vi står for og vil ta vare på: det danske velferdssamfunnet. Menneskets reelle fridom, likskap, folkestyre, forpliktande fellesskap, rettar og plikter, tryggleik, samfunnstanke og samhald. Dette er våre grunnleggjande verdiar, heiter det vidare i forordet.

I tillegg inneheld han «ei nøktern analyse av dei utfordringane vi står overfor og dei moglegheitene vi kan gripe», skriv regjeringa.

(©NPK)