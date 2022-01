To politifolk skotne og drepne i Tyskland – politiet leitar etter mistenkt

utenriks

Det er ein 38 år gammal mann frå den sørvestlege delstaten Saarland som er mistenkt etter skytinga.

– Kvar han oppheld seg, er førebels ikkje kjent, seier politiet i Kaiserslautern i ei fråsegn, rundt tolv timar etter skytinga.

Hendinga fann stad under ein rutinekontroll mellom Mayweilerhof og Ulmet i Kusel-distriktet. Offera var ei 24 år gammal politikvinne og ein 29 år gammal politimann. Då forsterkningar kom til staden, var det for seint å redde dei, ifølgje Tagesschau.

Tysklands innanriksminister Nancy Faeser seier drapa minner om ei rein avretting.

– Same kva motivet bak dette brotsverket måtte vere, denne handlinga står fram som ei avretting, og den viser at politifolk risikerer livet kvar einaste dag for å sørgje for tryggleiken vår, seier ho.

– Mine tankar går til familiane, til venner og kollegaer av offera. Vi skal gjere alt vi kan for å arrestere dei ansvarlege, seier Faeser.

Før dei dødelege skota fall i 4.20-tida måndag morgon, varsla dei to politifolka om at dei hadde stansa ein bil med eit dødt dyr, tilsynelatande felt av jegerar. Dei rakk òg å varsle om at dei vart skotne på.

– Dei skyt, lydde den desperate meldinga.

